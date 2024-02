6 unverzichtbare Dinge, damit dein Haustier lange lebt!

Tierärzt*innen am "Lieb dein Haustier Tag": Eine regelmäßige Gesundheitsvorsorge verbessert die Lebensqualität unserer Vierbeiner

Am heutigen „Liebe dein Haustier Tag“, der ursprünglich in den USA gefeiert wird (engl. National Love Your Pet Day), machen Tierärzt*innen auf die Gesundheit unserer Haustiere aufmerksam.

„Dieser Tag erinnert uns daran, wie viel Freude und Glück unsere Haustiere in unser Leben bringen. Sie sind nicht nur Gefährten, sondern auch Therapeuten, die uns Trost spenden und uns zum Lächeln bringen, selbst in den schwierigsten Zeiten“, sagt Mag. Kurt Frühwirth, Präsident der Österreichischen Tierärztekammer und praktizierender Tierarzt.

Vorsorgeuntersuchungen halten unsere Vierbeiner fit

Um sicherzustellen, dass unsere pelzigen Freunde ein glückliches und gesundes Leben führen, ist die Gesundheitsprävention ganz wichtig. Sie ist für Haustiere nicht nur bedeutend, um Krankheiten zu verhindern, sondern auch um ihre Lebensqualität zu verbessern. „Die Bedeutung von regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen und einer umfassenden Präventionsstrategie wird manchmal etwas unterschätzt“, so Frühwirth.

Eine solche Strategie umfasse verschiedene Aspekte, wie:

1. Regelmäßige Tierarztbesuche: Genau wie Menschen sollten auch

Haustiere regelmäßig von einem Tierarzt, einer Tierärztin untersucht

werden. Diese Untersuchungen können zur Früherkennung von Krankheiten

beitragen und zwar in einem Stadium, wo noch keine klinischen

Symptome zu erkennen sind z.B. im Fall von Nieren-, Herz- oder

Krebserkrankungen sowie Diabetes.



2. Impfungen: Impfungen spielen eine entscheidende Rolle bei der

Vorbeugung von schwerwiegenden Krankheiten bei Haustieren. Ein

Impfplan, der auf die individuellen Bedürfnisse des Tieres abgestimmt

ist, ist unerlässlich, um sie vor Krankheiten wie Tollwut,

Parvovirose und Katzenseuche zu schützen.



3. Parasitenvorsorge: Parasiten wie Flöhe, Zecken und Würmer können

nicht nur unangenehm für Haustiere sein, sondern auch schwerwiegende

gesundheitliche Probleme verursachen. Regelmäßige Präventivmaßnahmen

gegen Parasiten sind daher von großer Bedeutung.



4. Gesunde Ernährung: Eine ausgewogene Ernährung ist entscheidend

für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren.

Tierhalter*innen sollten darauf achten, hochwertiges Futter

anzubieten und die Fütterungsmenge entsprechend den Bedürfnissen des

Haustiers anzupassen.



5. Angemessene Bewegung und geistige Stimulation: Sowohl körperliche

Aktivität als auch geistige Stimulation sind wichtig, um das

Wohlbefinden von Haustieren zu fördern. Regelmäßige Spaziergänge,

Spielzeit und interaktive Spielzeuge können dabei helfen, Langeweile

zu vermeiden und die mentale Gesundheit zu unterstützen.



6. Vorsorge treffen: Unter dem Motto: „Sorge für dein Haustier, wie

für dich selbst“ sollten Tierhalter*innen Maßnahmen ergreifen, um

mögliche zukünftige Gefahren oder Risiken zu verhindern – speziell in

den Lebensbereichen Umwelt, Sicherheit, Gesundheit und Finanzen

(Stichwort: Tierversicherungen).

(Quelle: Österreichische Tierärztekammer)