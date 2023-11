Die Einheimische wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Grinzens. Eine 62-Jährige ist am Freitag bei Arbeiten in Grinzens im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land schwer verletzt worden. Die Frau war gerade dabei, mit einer Kreissäge Holzlatten zuzuschneiden, als sie aus bisher unbekannter Ursache mit der linken Hand in die Säge geriet, teilte die Polizei mit.

