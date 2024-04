Stamm einer Esche spaltete sich beim Fällen.

Ein 69 Jahre alter Pensionist ist am Freitag nahe der Kärntner Bezirksstadt Wolfsberg beim Fällen eines Baumes tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, sägte der Mann gegen 9.00 Uhr in einer Waldparzelle eine Esche um, er wollte Brennholz machen. Ein Teil des Stamms spaltete sich ab und traf den Kärntner am Oberkörper. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Pächter fand seinen Bekannten gegen 10.00 Uhr, Reanimationsversuche blieben erfolglos.