7 Polizisten durch Böller verletzt - Zeugen gesucht

Nach einem Böllerwurf in Leoben wurden sieben Polizisten verletzt. Weil zwei Tatverdächtige die Pyro-Attacke bisher vehement abstreiten, suchen die Ermittler dringend nach Zeugen und Hinweisen wie etwa Handyfotos oder -videos.

Stmk. Der Vorfall bzw. der beabsichtigte Böllerwurf gegen die Exekutive ereignete sich gegen Mitternacht am Leobener Hauptplatz. Dabei standen die Beamten für die Überwachung der Silvesterfeierlichkeiten im Einsatz. Als sie sich gegen Mitternacht im südlichen Bereich des Hauptplatzes nahe der Disco "Bodega“ aufhielten, warfen vorerst Unbekannte zumindest zwei Böller aus der Menschenmenge in Richtung der Polizisten.

In diesem Bereich des Hauptplatzes kam es zur Pyro-Attacke. © google ×

Zwei junge Männer ergriffen daraufhin zu Fuß die Flucht in Richtung Stadtkai bzw. Murbrücke. Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf. Ihnen gelang es in der Folge einen 20-jährigen Tatverdächtigen aus dem Bezirk Leoben vorläufig festzunehmen. Auch sein mutmaßlicher Komplize wurde ausgeforscht. Beide zeigten sich hinsichtlich des Böllerwurfs bislang jedoch nicht geständig und streiten alles ab.

6 Knalltraumata und ein genähtes Bein

Mittlerweile hat das Kriminalreferat der Polizei Leoben die Ermittlungen übernommen. Zehn Tage nach dem Vorfall sind die verletzten Polizisten bereits am Weg der Besserung. Alle sieben mussten jedoch medizinisch im LKH Hochsteiermark behandelt werden. Sechs von ihnen erlitten ein Knalltrauma, ein Polizist musste außerdem am Bein genäht werden. Nachdem die beiden 20-Jährigen den Böllerwurf bislang bestreiten, sucht die Polizei zur Klärung des Sachverhalts nun nach möglichen Zeugen, aber auch Videos oder Fotos der Silvesternacht. Insbesondere werden Hinweise zu den Böllerwürfen im Bereich des südlichen Hauptplatzes (Bereich Bergmannsbrunnen, Taxistand, Café Steinscherer, Hackl-Haus, Weinlaube „schwarzer Hund“, Lokal Bodega-Central Dancing) in der Zeit zwischen 23.45 Uhr und 00.15 Uhr gesucht.

Hinweise an: Polizei Leoben (Telefon 059133/6391) oder an die Mailadresse spk-st-leoben-kripo@polizei.gv.at