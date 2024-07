70-Jährige verwechselte Stiegenhaus mit Garageneinfahrt

Aufsehend erregendes Hoppala eine Senior-Lenkerin in St. Johann im Pongau: Die Frau verfehlte die Einfahrt zur Tiefgarage eines Einkaufszentrum nur knapp - und erwischte statt dessen einen Stiegenabgang.

Sbg. Passiert ist die spektakuläre Verwechslung, die zu einem Feuerwehreinsatz führte, Montag um 15.41 Uhr bei der Stadtgalerie in St. Johann im Pongau. Wie die Florianis in ihrem Einsatzbericht vermerken war "ein Pkw war bei der Abfahrt in die Tiefgarage irrtümlich auf eine parallel zur Einfahrt laufenden Stiege geraten, dort am Unterboden aufgesessen und danach stecken geblieben".

© FF. St Johann im Pongau

Am Steuer des weißen Peugeot-Kleinwagens war eine 70-Jährige gesessen, die, wie die Polizei extra betont, kein Promillchen Alkohol im Blut hatte, sprich: mitnichten auch nur ansatzweise angetrunken war. Es dürfte eine Kurzschlussreaktion bzw. einfach eine falsche Entscheidung gewesen sein. Verletzt wurde niemand.

Das Fahrzeug wurde in einer aufwendigen Bergeaktion von der Feuerwehr mit einer Seilwinde und unter Einsatz von Hebekissen und Unterbauhölzer schonend geborgen, womit sich auch der Sachschaden in Grenzen halten dürfte.