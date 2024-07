Lkw stürzte von Autobahn in den Inn - Lenker tot

Nächstes Unfall-Drama um einen Lastwagen auf den heimischen Autobahnen: Ein Lastwagen kam Freitagnachmittag in Tirol von der Fahrbahn ab und stürzte in den Inn.

Tirol. So viel ist bisher bekannt: Ein Lkw ist am frühen Freitagnachmittag auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Wattens aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Inn gestürzt. Der Lenker, dessen genaue Identität vorerst noch nicht bekannt war, kam dabei ums Leben

Das Schwerfahrzeug hatte die Leitschiene durchbrochen und war ersten Informationen zufolge auf der Seite des Führerhauses im Wasser zu liegen gekommen.

Der genaue Unfallhergang war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Der Unfall hatte einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung, Polizei und Wasserrettung ausgelöst. Auch ein Notarzthubschrauber war an Ort und Stelle. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Innsbruck für längere Zeit gesperrt.

Erst vor zwei Tagen schockte ein anderer Lkw-Unfall ganz Österreich: Ein slowenischer Sattelschlepper hatte bei Griffen in Kärnten einen Reifenplatzer just in dem Moment, als ein Pkw überholte. Der SUV wurde gegen die Mittelleitschiene gedrängt und fing sofort Feuer. Der Lenker und seine Frau am Beifahrersitz überlebten mit schweren Brandverletzungen, seine Schwiegermutter am Rücksitz starb unter entsetzlichen Umständen.