Lkw hatte Reifenplatzer: Frau verbrennt bei Horror-Unfall in Auto

Zu einem Horror-Unfall kam es Mittwochmittag auf der Südautobahn bei Griffen: Ein Auto wurde von einem Lkw, der einen Reifenplatzer hatte, erfasst. Daraufhin fing der Pkw Feuer, eine Frau starb.

Ktn. So viel ist bisher über die Crash-Tragödie in Kärnten bekannt: Ein Lastwagen war wegen eines Reifenplatzers bei voller Fahrt (mutmaßlich in Richtung Klagenfurt) ins Schleudern gekommen und hatte dabei ein Auto - das just in diesem Moment überholt haben muss - gegen eine Betonleitwand gedrückt.

Verzweifelter Lkw-Lenker rettete zwei Insassen aus brennendem Auto

Bei der Karambolage des Lasters mit slowenischem Kennzeichen mit dem Pkw ging das offenbar mit drei Personen besetzte Auto in Flammen auf. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät, bestätigte die Polizei. Unklar ist, ob sie die Lenkerin oder eine Mitfahrerin war. Letzten Informationen nach war sie auf der Rückbank gesessen.

Dem Lkw-Lenker selbst gelang es noch, zwei weitere Insassen - einen Mann und eine weitere Frau - aus dem brennenden Pkw zu retten. Sie wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die A2 war am Nachmittag an der Unfallstelle nach wie vor gesperrt, es bildete sich ein langer Rückstau in beiden Fahrtrichtungen.