Schwammerlsucher stürzte mit SUV ab

Ein Senior, der in den Wald fuhr, um Schwammerl zu suchen, landete nach einem schweren Absturz-Unfall im Spital.

Tirol. Am Montagabend gegen 19:40 Uhr lenkte ein 82-jähriger Österreicher in der Gemeinde Wildschönau seinen Mistubishi ASX auf dem öffentlichen (asphaltierten) Weg in Sonnberg-Oberau talwärts in Richtung Roggenboden - im Auto jede Menge frisch gesammelter Speisepilze, die heuer besonders früh hochsprießen.

Im Bereich einer scharfen Linkskurve, vor Holzbrücke im Bereich des Hinterriesbaches geriet der Tiroler mit seinem SUV aus bisher unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte mindestens vier Meter über die Böschung in das Bachbett.

Ein bergwärts fahrender Pkw-Lenker entdeckte das verunfallte Fahrzeug im Bachbett und setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte musste von den alarmierten Feuerwehren geborgen und an der Unfallstelle erstversorgt werden. Er wurde im Anschluss mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Am Mitsubishi entstand Totalschaden.