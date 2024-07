Österreichischer Motorradfahrer in Norditalien schwer verletzt

Bei Zusammenstoß mit weiterem Motorrad in der Dolomiten-Provinz Belluno

Ein österreichischer Motorradfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem schweren Unfall auf einer Bergstraße von Lantrago in der norditalienischen Dolomiten-Provinz Belluno schwer verletzt. Der 67-Jährige liegt mit schweren Wunden im Krankenhaus von Treviso und schwebt in Lebensgefahr.

Der Österreicher stieß aus noch zu klärenden Gründen mit einem anderen Motorrad zusammen, wie die Carabinieri berichteten. Auch der zweite Motorradfahrer, ein Italiener, wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Über die Herkunft des Österreichers gab es zunächst keine Informationen.