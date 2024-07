Weniger hatte nur Ronald Reagan: Joe Biden bricht Pressekonferenz-Rekord

Die Pressekonferenz von US-Präsident Joe Biden in der Nacht auf Freitag auf dem NATO-Gipfel in Washington ist eine vergleichsweise Seltenheit für den 81-jährigen Demokraten.

In den dreieinhalb Jahren seiner bisherigen Amtszeit hat er weniger Pressekonferenzen und Interviews gegeben als seine Vorgänger bis zurück zu Ronald Reagan in den 1980er Jahren zu diesem Zeitpunkt ihrer Präsidentschaft, wie aus Daten der Politikwissenschaftlerin Martha Joynt Kumar hervorgeht.

Die University of California hat errechnet, dass Biden im Schnitt 10,5 Pressekonferenzen pro Jahr abgehalten hat, verglichen mit 5,8 bei dem Republikaner Reagan, einem Tiefpunkt der vergangenen Jahre. Dessen Parteifreund George H.W. Bush (Senior) stand dagegen 35,5 Mal der Presse Rede und Antwort, Donald Trump mit 22 Mal pro Jahr etwa doppelt so häufig wie Biden zum gleichen Zeitpunkt in seiner Amtszeit.

14 Solo-Konferenzen

Ein anderer Ansatz unterscheidet zwischen "Solo"-Pressekonferenzen und solchen, bei denen ein Präsident mit einem ausländischen Gast auftritt ("joint conference"), wozu Daten des American Presidency Projects vorliegen. Reagan hielt in den ersten drei Jahren seiner Amtszeit nur Solo-Konferenzen ab. Der Demokrat Bill Clinton absolvierte dagegen in der vergleichbaren Zeit neben seinen Solo-Auftritten weitere 73 mit Gästen, fast doppelt so viele wie Trump später mit 37. Biden kommt bisher auf 19 gemeinsame Auftritte und 14 Solo-Konferenzen, zuletzt im November. Trump trat von 2017 bis 2019 neun Mal allein vor die Presse. Zum Vergleich: George H.W. Bush absolvierte von 1989 bis 1991 83 Solo-Pressekonferenzen neben den gemeinsamen Auftritten.

Eine weitere Auffälligkeit der Daten: Nach dem Demokraten Barack Obama hat kein Präsident mehr - weder Trump noch Biden - in den ersten drei Jahren seiner Amtszeit eine einzige Solo-Pressekonferenz zur "prime time" abgehalten, der besten TV-Sendezeit am Abend an der US-Ostküste. Der Auftritt von Biden in der Nacht auf Freitag war für 18.30 Uhr (Ortszeit; 00.30 Uhr Freitag MESZ) angesetzt.