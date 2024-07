Paukenschlag: George Clooney fordert Biden zum Rückzug auf

Im Juni hatte Clooney noch eine Spendenaktion für Biden veranstaltet, nun fordert er den Kandidaten auf, aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurückzutreten.

"Ich liebe Joe Biden. Als Senator. Als Vizepräsident und als Präsident. Ich betrachte ihn als Freund und glaube an ihn", schrieb der US-Schauspieler George Clooney in einem Gastbeitrag für die New York Times.

"Aber der einzige Kampf, den er nicht gewinnen kann, ist der Kampf gegen die Zeit. Keiner von uns kann das. Es ist verheerend, es zu sagen, aber der Joe Biden, mit dem ich vor drei Wochen bei der Spendenaktion war, war nicht der Joe "Big F-ing Deal" Biden von 2010", so Clooney weiter. Es sei wohl nicht einmal der Biden von 2020 gewesen. "Er war derselbe Mann, den wir alle bei der Debatte gesehen haben", sagte er.

Zweifel an Gesundheit

Clooney half mit Schauspielerin Julia Roberts und dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama, 30 Millionen Dollar für Bidens Kampagne zu sammeln. Die Spendenaktion wurde jedoch von der Frage nach Bidens Gesundheitszustand überschattet, nachdem ein Video zeigte, wie Obama Biden von der Bühne führen musste.