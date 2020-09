Thiem stürmt in dritte Runde der French Open

Dominic Thiem hat am Mittwoch die dritte Runde der mit 38,41 Mio. Euro dotierten French Open erreicht. Der US-Open-Sieger und Vorjahres-Finalist besiegte den US-Amerikaner Jack Sock nach 2:22 Stunden sicher mit 6:1,6:3,7:6(6). Der 27-jährige Niederösterreicher trifft nun am Freitag auf den Sieger des Duells zwischen dem Norweger Christian Ruud und dem US-Amerikaner Tommy Paul.

Thiem Tough. @ThiemDomi saves three set points en route to a straight-sets win over Jack Sock 6-1 6-3 7-6(6).#RolandGarros pic.twitter.com/fV9n31JM1F