Handbremse vergessen - Lenker von eigenem Transporter überrollt

Ein schwerwiegender Unfall ereignete sich bei einem Spielplatz in Penzing in Wien: Ein 61-Jähriger, der im Auftrag des Stadtgartenamtes die Spielgeräte kontrollierte, vergaß offenbar auf der abschüssigen Zufahrt, die Handbremse festzuziehen - und reagierte leider völlig unüberlegt.

Wien. Zu den tragischen Ereignissen kam es Dienstag um 14Uhr am Wolfersberg im 14. Bezirk am Spielplatz auf der sogenannten Lagerwiese. Dort war ein 61-Jähriger mit einem VW-Transporter zugefahren, um Arbeiten an den Spielgeräten (Holzgerüste mit Kletterwand, Rutschen und Schaukeln) durchzuführen.

Nachdem der Mann aus dem Fahrzeug, das er auf der steilen Zufahrt auf der Wiese abgestellt hatte, ausgestiegen war, setzte sich der Klein-Lkw in Bewegung. Eine Zeuge musste mitverfolgen, wie der 61-Jährige versuchte, den bergabrollenden Transporter mit reiner Körperkraft zu stoppen- was nicht gut ausgehen konnte. Dabei kam der Mann, der für de MA 42 vor Ort war, zu Sturz und wurde von dem Fahrzeug überrollt.

Der Lenker, der lebensgefährliche Verletzungen erlitt, wurde vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und anschließend mit dem Hubschrauber in ein Spital gebracht. Das Verkehrsunfallkommando führte die Amtshandlung. Derzeit sieht alles danach aus, dass der Mann vergessen hatte, die Handbremse zu betätigen bzw. dass sie zu wenig eingerastet war. Ein technischer Defekt wird eher ausgeschlossen.