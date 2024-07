Drei Teenies auf einem E-Scooter verletzt

Drei Burschen (13 und 14) wurden Montagabend bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Kufstein in Tirol teils schwer verletzt. Die drei waren gemeinsam auf dem Gefährt unterwegs, als sie bei doch hoher Geschwindigkeit stürzten

Tirol. Die drei Freunde bretterten kurz vor 22.00 Uhr auf der Salurner Straße in Kufstein dahin - alle drei auf einem E-Scooter. Eigenen Angaben zufolge hätten sie dabei die Geschwindigkeit unterschätzt, weshalb der 13-jährige Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und zu Sturz kam.

© Zoom Tirol ×

Jeder der drei Teenies erlitt eine – voraussichtlich leichte – Verletzung am Kopf. Beim 13-jährigen Lenker besteht allerdings der Verdacht schwerer innerer Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der am Scooter hinten stehende 14-Jährige zog sich zudem eine schwere Blessur am linken Schlüsselbein zu. Alle drei wurden von der Rettung in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht.