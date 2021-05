8.000 Kinder verweigern Schultests

Bei der Testoffensive an Österreichs Schulen ziehen nicht alle Schüler mit.

Am Montag starten alle Schulen Österreichs in den Präsenzunterricht. Dabei kommen die sogenannten „Nasenbohrer“-Tests ganze drei Mal pro Woche zum Einsatz. Das Testen bleibt auch weiterhin freiwillig, wer sich verweigert, muss zu Hause bleiben.



8.000 dieser Testverweigerer gibt es in ganz Österreich. „Wir gehen davon aus, dass diese Zahlen mit dem Vollbetrieb und dem Ninja-Pass noch weiter sinken werden“, so das Bildungsministerium.



