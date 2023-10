8-Jähriger Bub von Kuh verletzt

Autofahrer (72) übersieht Biker – 26-Jähriger stirbt bei Kollision Ein Motorradlenker ist am Sonntag am frühen Nachmittag bei einer Kollision mit einem Pkw in der Steiermark ums Leben gekommen. Der 72-jährige Auto-Fahrer dürfte 26-jährigen Biker beim Abbiegeversuch übersehen haben.