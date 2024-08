80-Euro-Frühstück ließ Gast in die Höhe gehen

Eine Frühstücks-Rechnung über 76,40 Euro erzürnte einen Gast über alle Maßen - zum Unmut des Lokalbesitzers.

Sind Gäste nach einem Restaurantbesuch unzufrieden, sei es mit dem Service oder mit der Verköstigung, können sie in einer Google-Bewertung ihrem Unmut freien Lauf lassen. Ob gerechtfertigt oder nicht - Schaden richten sie damit in den meisten Fällen an.

So unlängst auch in Bad Ischl, genauer im "Kuchltheater". Weil ein Gast dort 76,40 für ein Frühstück für drei Personen bezahlte, danach aber noch "hungrig" war, schrieb die Dame dem Betreiber Siegfried Baumgartner eine vernichtende Google-Rezension. Überdies hätten Wespen die Speisenden gestört - ein Problem, dem sich das Personal nicht annehmen wollte.

© Facebook/Kuchltheater

Für Baumgartner war die Reaktion völlig unverständlich. Zwar gab er zu, dass der Preis kein geringer war, aber: "Ja, Sie haben nur gefrühstückt und dafür € 76,40 bezahlt und das ist viel Geld, ich habe mir dann die Rechnung genau angesehen und habe festgestellt, dass alles im Rahmen war." Auf Facebook gibt es von ihm eine detaillierte Stellungnahme zu dem Vorfall, den er in dieser Form bedauere. Er bleibe natürlich auch weiterhin darum bemüht, sein Lokal so gut und transparent wie möglich für seine Gäste zu halten.