Diese Ibiza-Parodie begeistert das Netz

Eine Wiener Werbeagentur hat sich viel für diese Ibiza-Parodie angetan – und es hat sich ausgezahlt!

Wien. "Neue, brisante Ausschnitte aus dem Ibiza-Video", kündigt die Wiener Werbe-Agentur "DMB" auf ihrer Homepage an. Sie würden es "als unsere Pflicht" ansehen, "ihnen diese, uns zugespielten Ausschnitte zu zeigen", heißt es weiter. Und die etwa eineinhalb Minuten lange Parodie hat es tatsächlich in sich, denn sie ist täuschend echt.

Die Szenen sind aus dem echten Ibiza-Mitschnitt und die Stimmen so gut synchronisiert, dass man sie zunächst für echt halten könnte.

Strache fragt um Spenden für Hilfsbedürftige

"Wenn du so was willst ...", setzt "Gudenus" fragend Richtung "Strache" an: "... gibt es Spender für Weihnachten jetzt, für den Gabentisch." - "Ja. Ja.", antwortet "Strache" und legt los. "Ja, es gibt ein paar sehr Hilfsbereite. Die zahlen zwischen 500.000 und eineinhalb bis zwei Millionen."

"Strache" fordert "Gudenus" auf russisch zu übersetzen: "Du musst erklären, dass das nicht für das Christkind ist."

"Die wollen schenken. DMB ist ein Beispiel", schließt "Strache" schließlich die gelungene Parodie ab.

Auf der Homepage dmb.at findet sich unter dem Video ein Aufruf zum Spenden.