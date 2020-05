Heute sperrt der Wurstelprater endlich auf

Heute öffnen alle 250 Prater-Attraktionen von der Langos-Bude bis zum Riesenrad.

Leopoldstadt. Die Erleichterung beim Chef der Prater-Unternehmer ist riesig: „Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass es endlich losgeht. Der Prater ist wieder da – und attraktiver als je zuvor“, freut sich Stefan Sittler-Koidl, dass es im größten Vergnügungsviertel Wiens bei allen 250 Attraktionen wieder zur Sache geht.

100.000 Euro allein für die Desinfektion investiert

Sicherheit. Die Prater-Betriebe mit ihren 1.200 Mitarbeitern haben viel investiert, um einen möglichst sicheren Betrieb zu garantieren. Allein in den Ankauf von Desinfektionsmitteln sind über 100.000 Euro geflossen.

Der Baby-Elefant fährt auf jeder Achterbahn mit

Umbau. Bis zur letzten Sekunde wird im ganzen Prater noch geschraubt und gehämmert – zwei Attraktionen, eine Achterbahn und die G’sengte Sau werden durch Corona-bedingte Verzögerungen erst in den nächsten Wochen aufsperren. Alle Fahrgeschäfte haben eines gemeinsam: „Es wurden die Sitze so konzipiert, dass genügend Abstand ist. Der Baby-Elefant fährt immer mit“, so Sittler-Koidl.

„Und es gibt auch neue Attraktionen: Mit dem Euro­coaster und mit der aus Deutschland für eine Saison importierten Geisterbahn Dr. Archibald bieten wir zwei echte Adrenalin-Kicks für alle Fans des Prater-Feelings“, meint der Schausteller-Chef, dem „ein Dankeschön an alle, die uns geholfen haben, etwa an Bürgermeister Michael Ludwig, ein Anliegen ist“.