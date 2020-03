Ischgl, Tirols Hochrisiko-Zone: Was wurde vertuscht?

Hunderte Touristen haben sich in Tirol infiziert. Die Kritik am Vorgehen der Behörden wird lauter.

Ist der Skiort Ischgl die heimliche Coronavirus-Drehscheibe Europas? In Tirol dürften sich beim Skiurlaub Hunderte Urlauber mit dem Coronavirus angesteckt haben, ein guter Teil von ihnen wohl in Ischgl mit dem Hotspot der Bar "Kitzloch". Für Dänemark und Norwegen ist Österreich Haupt-Quellland, zusammen mit Schweden gibt es über 1.000 solcher Fälle. Auch 200 Personen aus Aalen in Baden-Württemberg haben sich wohl in Ischgl infiziert.

© APA/JAKOB GRUBER

Wurde zu spät reagiert?

Die Kritik am Vorgehen der Behörden in Tirol wird nun lauter. Wurden die Fälle bewusst vertuscht, um dem Tourismus nicht zu schaden? Bereits am 5. März hatte Island Tirol zum Risiko-Gebiet erklärt und alle Reisenden, die ab 29. Februar heimkamen, unter Quarantäne gestellt. Zuvor wurde das Coronavirus bei einer Reisegruppe festgestellt. Tirol erklärte damals, dass eine Ansteckung in Ischgl unwahrscheinlich sei.

Drei Tage später wurde bekannt, dass der Test eines Barkeepers im "Kitzloch" - ein 36-jähriger Deutscher mit norwegischem Namen - positiv ausfiel. Die Behörden überprüften den Fall, schlossen das Après-Ski-Lokal aber erst weitere zwei Tage später. Am 12. März wurde dann verkündet, dass das Skigebiet Ischgl vorzeitig geschlossen wird. Nur einen Tag später wurde das gesamte Paznauntal zum Sperrgebiet erklärt.

© APA/JAKOB GRUBER

Tirol weist Kritik zurück

Tirol weist dennoch Kritik an späten Maßnahmen zurück: Man habe sofort nach Vorliegen gesicherter Daten reagiert. Kritik kommt unter anderem auch von FPÖ-Landesparteichef Markus Abwerzger. Seiner Meinung nach hätte man "mindestens eine Woche früher reagieren" müssen.