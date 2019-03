Lipizzaner-Show in der Wüste

Abu Dhabi. Erstmals sind die Lipizzaner auf Tournee im arabischen Raum, konkret in Abu Dhabi. Sonja Klima, seit März neue Chefin der Spanischen Hofreitschule, hat von ihrem ersten Arbeitstag an auf Hochtouren alles für diese Reise organisiert. 24 Lipizzaner für die Shows sind seit Sonntag in Abu Dhabi, wo sie nach 7,5-stündigem Flug fürstlich empfangen wurden. „Den Pferden geht es wunderbar“, so Klima, die seit gestern in Abu Dhabi ist, zu ­ÖSTERREICH.

Kanzler Kurz heute bei Lipizzaner-Aufführung

Mit nach Abu Dhabi gereist sind acht Bereiter sowie der Stallmeister und die vertrauten Pfleger der Lipizzaner. Außerdem vier Tonnen Equipment, von weißen Hirschledersätteln bis Goldzäumen. Heute gibt es die erste Vorführung für die Herrscherfamilie und geladene Gäste. Sonntag und Montag sind zwei öffentliche Vorstellungen.

Geschenk. Bundeskanzler Sebastian Kurz ist heute auch in Abu Dhabi – ein länger geplanter Besuch zur Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen. Das zeitliche Zusammentreffen mit der Lipizzaner-Tournee ist ein Zufall. Fügt sich aber gut, denn anlässlich seines Besuchs in Abu Dhabi im Vorjahr hatte der Kanzler dem Kronprinzen einen Lipizzaner als Gastgeschenk „gebracht“ – damals vorerst ein Foto. Jetzt reiste dieses Pferd mit seinen 24 „Kollegen“ nach Abu Dhabi und wird dort bleiben. Kurz wird heute die Lipizzaner-Vorstellung besuchen – durchaus möglich, dass er das geschenkte Pferd in diesem Rahmen symbolisch übergibt.

A. Sellner



Sonja Klima: "Pferden geht es wunderbar"

ÖSTERREICH: Wie läuft es in Abu Dhabi?



Sonja Klima: Es ist alles sehr schön, die Pferde sind schon ein paar Tage da, es geht ihnen wunderbar. Ich selbst bin seit Freitagfrüh in Abu Dhabi. Es ist wirklich einmalig, alle sind ganz begeistert – es sind ja alles Pferdemenschen hier.

ÖSTERREICH: Wie ist das Programm?



Klima: Nach der Generalprobe am Freitag ist am Samstag die erste Vorführung, es folgen zwei weitere an den nächsten beiden Tagen. Dienstag geht es wieder zurück nach Wien.

ÖSTERREICH: Eines der Pferde bleibt in Abu Dhabi als Geschenk des Kanzlers an den Kronprinzen …



Klima: Ja, dem Pferd geht es sehr gut; die Tochter des Kronprinzen ist schon ganz verliebt!