Metal-Festival schafft, was das Frequency nicht hinbekommt

Das Gelände des Frequency-Festivals glich einen Tag nach den letzten Konzerten einem Schlachtfeld. Trotz der Bemühungen der Veranstalter türmte sich der Müll. Obwohl die Organisatoren eine besondere Aktion starteten: Pro Besucher, der beim Verlassen des Festivals die Mitnahme seines Zeltes vorweisen konnte, soll ein Baum in Übersee gepflanzt werden. Doch die Ankündigung half offenbar nur wenig.

An beiden Uferseiten der Traisen stapelte sich der Müll. Darunter fanden sich vor allem kaputte Zelte, Plastikflaschen, Dosen, aber auch Mitbringsel wie eine kaputte Couch, die einfach zurückgelassen werden und jede Menge Aufräumarbeiten bedeuten.

"So viele gute Zelter (außer die, die extra noch zerschnitten werden, damit sie niemand mehr verwenden kann). So viele intakte Campingsessel", schreibt ein Twitter-User über den hinterlassenen Müll am Festival-Gelände.

Es geht auch anders – das beweist das "Summer Breeze Festival" in Dinkelsbühl, Deutschland. Wie Facebook-Fotos zeigen, war nur wenige Stunden nach den Metal-Konzerten das Areal von den Musikfans auch schon wieder aufgeräumt.

Positive Bilanz der Einsatzkräfte und Staus bei Abreise

Eine positive Bilanz haben die Einsatzkräfte nach dem Frequency-Festival in St. Pölten gezogen. Das Rote Kreuz führte 2.086 Versorgungen durch, der ÖAMTC rechnete mit insgesamt rund 300 Pannenhilfen. Laut Polizei gab es weniger Anzeigen als in den Vorjahren. In der Nacht auf Sonntag wurden Zelte aufgeschlitzt und angezündet, verletzt wurde niemand. Bei der Abreise kam es unfallbedingt zu Staus. In der Nacht auf Sonntag wurden mehr als ein Dutzend Zelte am Campinggelände aufgeschlitzt und angezündet, berichtete Stadtpolizeikommandant Oberst Franz Bäuchler. Zwei Verdächtige, die Diebesgut bei sich hatten, wurden angehalten. "Die Erhebungen sind noch im Gange", sagte Bäuchler zur APA. Außerdem seien in der Nacht auf Sonntag die "Handydiebstähle massiv gestiegen", hier seien "Banden am Werk". Eine Verdächtige aus Venezuela wurde festgenommen, ihre Komplizen konnten flüchten.