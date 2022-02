Brutaler Tierhasser auf freiem Fuß.

Tierschutz Austria (TSA) setzt eine Belohnung für den Hinweis aus, der zur Ergreifung und Verurteilung des Giftködermörders, der in Wien-Hietzing wütet, führt.

In Wien Hietzing treibt seit letztem Jahr ein brutaler Tierhasser sein Unwesen. Seine ausgelegten Giftköder haben bereits letztes Jahr vielen Hunden das Leben gekostet. Nun ist er seit Ende Jänner 2022 wieder aktiv. Seine Vorgehensweise ist noch dazu besonders verabscheuungswürdig, denn es dürfte sich bei der toxischen Substanz, die er einsetzt, um ein hochwirksames Kontaktgift handeln.

Mit anderen Worten: Der Hund muss den Giftköder gar nicht fressen, schon ein Schlecken oder gar nur ein Schnüffeln daran kann dem Tier schon auf qualvollste Weise das Leben kosten. Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten bereits mit Hochdruck daran, den Täter dingfest zu machen. Um den Einsatzkräften unter die Arme zu greifen, hat sich TSA hat sich nun dazu entschlossen, eine Belohnung auszusetzen.

Belohnung für Informationen

Tierschutz Austria lobt daher eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für den Hinweis aus, der zur Ausforschung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters/der Täter führt. Seriöse Hinweise können telefonisch unter 01/699 24 50 abgegeben werden. Vereinspräsidentin Madeleine Petrovic erklärt dazu: „Wir leiten seriöse Hinweise dann anonymisiert an die Polizei weiter, aber so, dass wir im Fall der Ausforschung wissen, von wem der Hinweis stammt. Wir nehmen es deshalb mit dem Quellenschutz so ernst, weil unter den Personen, die eventuell Wahrnehmungen gemacht haben, auch Leute sein können, die Angst um ihre eigenen Haustiere haben und vielleicht Racheakte befürchten. So können wir diesen Menschen garantieren, dass sie keine Furcht haben müssen.“