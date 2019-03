Nach den verheerenden Terror-Anschlägen auf zwei Moscheen in Neuseeland, kommt scharfe Kritik von der IGGÖ wegen der Reaktionen der heimischen Regierungspolitiker auf das Blutbad.

"Gestern noch wurde im Rahmen einer offiziellen FPÖ-Veranstaltung gegen Muslime gehetzt, aber heute wollen uns FPÖ-Politiker glauben machen, sie stünden gegen anti-muslimische Hetze. Das ist nur noch unglaubwürdig", so Präsident Vural über die Beileidsbekundungen durch ranghohe FPÖ-Politiker.

"Die österreichische Muslime haben jedes Recht auf anständige, faire und würdevolle Behandlung durch diese Bundesregierung. Denn alle Mitglieder dieser Bundesregierung sind auf die Verfassung vereidigt und damit ist ihnen jedwede Diskriminierung und Hetze gegen hunderttausende ÖsterreicherInnen muslimischen Glaubens untersagt. Der Bundeskanzler ist nun klar unter Zugzwang. Er muss handeln", so Vural abschließend.

Die Israelitische Kultusgemeinde Wien drückte wegen der Bluttaten in Neuseeland der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) ebenso wie in Neuseeland ihr Mitgefühl, ihre Solidarität und ihr Entsetzen aus. "Hier haben Extremisten Menschen aus nur einem Grund ermordet: weil sie Muslime waren. Dieser Menschenhass ist Gift für die Welt. In Gedanken bin ich bei den Angehörigen der Opfer und wünsche den Verletzten baldige Genesung", erklärte IKG-Präsident Oskar Deutsch in einer Aussendung.

SPÖ-Chefin: Struktureller Hass gegen Islam