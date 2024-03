Abgängiger Pensionist (87) tot in Bachbett aufgefunden

Ein seit einer Woche abgängiger 87-jähriger Oststeirer ist am Dienstag tot aufgefunden worden.

Nachdem mehrere Suchaktionen erfolglos verlaufen waren, haben ihn zwei Gemeindemitarbeiter in einem schwer zugänglichen Graben in einem Bachbett liegend entdeckt. Für den Pensionisten kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei gegenüber der APA am Mittwoch Medienberichte bestätigte.

Der demenzkranke Mann aus Miesenbach (Bezirk Weiz) wurde am 12. März von seinen Angehörigen abgängig gemeldet. Bis zu 160 Einsatzkräfte von Freiwilligen Feuerwehren hatten sich seither auf die Suche nach dem Oststeirer gemacht. Schließlich wurde er rund zweieinhalb Kilometer von seinem Wohnort entfernt entdeckt. Hinweise auf Fremdverschulden lagen laut Landespolizeidirektion Steiermark nicht vor.