Couragierter Helfer (27) in U6 mit Messer bedroht

Weil ein 27-Jähriger einer älteren Dame helfen wollte, wurde er von einem anderen Fahrgast bedroht.

Ein 27-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag in einer U-Bahn bei der Burggasse in Wien bedroht, nachdem er einer älteren Dame beigestanden hatte. Diese hatte mit einem offensichtlich stark betrunkenen Fahrgast gestritten.

Weil sich der junge Mann einmischte, soll alkoholisierte Österreicher (49) den Helfer mit einem Klappmesser bedroht haben. Die U-Bahn-Lenkerin bemerkte den Tumult und forderte den Angreifer auf, die U-Bahn zu verlassen.

Passagiere alarmierten die Polizei

Auch der 27-Jährige stieg aus, um Abstand zu gewinnen – wurde jedoch kurzzeitig vom Tatverdächtigen verfolgt. Mehrere Passagiere beobachteten den Vorfall und verständigten umgehend die Polizei. Die Beamten nahmen den Beschuldigten fest und stellten das Klappmesser sicher. Ein Alkotest ergab einen Wert von rund 2 Promille.Der Tatverdächtige bestreitet die Vorwürfe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.