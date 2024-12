Superman-Challenge: Zwei Kärntner Buben im Spital!

In Klagenfurt erlitten ein Elf- und ein 14-Jähriger komplexe Brüche, sie mussten operiert werden.

Chirurgen am Klinikum Klagenfurt schlagen Alarm. Vergangene Woche mussten ein Elf- und ein 14-Jähriger mit komplexen Hand- bzw. Armbrüchen operiert werden. Hintergrund ist die sogenannte Superman-Challenge auf TikTok.

„Beide Patienten haben an der sogenannten Superman-Challenge teilgenommen, die seit mehreren Monaten auf TikTok kursiert. Nun ist diese Welle in Kärnten angekommen“, so Primarius Johannes Schalamon in einer Aussendung. An einer solchen Mutprobe nehmen immer drei Kinder teil. „Zwei Personen stehen sich gegenüber und verschränken ihre Arme miteinander. Das dritte Kind mimt Superman und springt mit der typischen Handpose des Helden in die Arme der Freunde. Diese sollen dann ‚Superman‘ eigentlich zurück in seine Ausgangsposition katapultieren“, so Oberarzt Christoph Arneitz.

Ganze Klasse macht mit

Dabei kommt es häufig zu Unfällen. Ein 14-Jähriger „prallte auf den Parkettboden und zertrümmerte sich dabei das Handgelenk“, berichten die Ärzte. Das Ganze passierte dabei in der Schule, wobei die ganze Klasse mitmachte. „Zwischen den Schulstunden oder während der Pause trifft sich zum Teil die gesamte Klasse für diese Challenge. Dabei werden Videos erstellt, die dann auch auf der Social-Media-Plattform veröffentlicht werden.“