Alarm um Demos: Schutz für Spitäler

Am 31. Dezember wollen Corona-Maßnahmengegner wieder protestieren.

Österreich. In Linz haben Maßnahmengegner zwei Silvesterdemos angemeldet. Eine davon wird über den Jahreswechsel gehen. Ein Behördenvertreter soll prüfen, ab wann die Demo in eine Party übergeht. In diesem Fall droht eine Auflösung – das birgt Eskalationspotenzial.



Auch in Wien haben Maßnahmengegner zu einer „Silvesterparty“ aufgerufen. Bisher wurden aber keine Demos in Wien angemeldet, die Frist lief gestern ab. Der Polizei sind die Aufrufe bekannt.



Lesen Sie mehr mit Ihrem oe24plus-Abo!