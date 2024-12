Alko-Leiche erhob sich von Bahre - und schlug auf Rettung ein

Szenen wie in einem Zombie-Film spielten sich Donnerstagabend am Südtiroler Platz in Wien ab: Ein regungsloser Patient wachte auf der Rettungsbahre auf - und fing zu toben an.

Wien. Es war gegen 19.30 Uhr, als ein zuvor 26-jähriger wie tot herumliegender Patient - Passanten hatten den Notruf verständigt - von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt wurde und dieser sein Bewusstsein wiedererlangte. Wie verrückt schlug die Alko-Leiche (der Rumäne aus dem Obdachlosenmilieu hatte später nachgewiesene 2,2 Promille intus) um sich und verletzte dabei zwei Rettungssanitäter, die er obendrein mit dem Umbringen bedrohte. Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten vor Ort eintrafen meldete sich ein weiterer 40-jähriger Mann, der angab, zuvor von dem 26-Jährigen beraubt worden zu sein. Beute: sein Mobiltelefon. Im Zuge der Sachverhaltsklärung war der 26-jährige Rausch-Zombie geständig und wurde Polizei vorläufig festgenommen, wobei er es sich nicht nehmen ließ, weiter zu randalieren. Außerdem spuckte er einem Polizisten ins Gesicht.