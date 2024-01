Alptraum: Gondel stürzte 8 bis 10 Meter in die Tiefe!

Am Dienstagvormittag ereignete sich im Skigebiet Hochoetz im Tiroler Ötztal ein Horror-Unfall: Ein umgestürzter Baum fiel auf das Tragseil und ließ durch die Wucht eine Gondel abstürzen.

Bei dem Gondel-Absturz wurde eine Person lebensgefährlich verletzt und drei weitere schwer. Die lebensgefährlich verletzte Person befand sich auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik. Nach der Bergung hatten sich drei weitere Personen aus anderen Gondeln bei der Polizei gemeldet, dass sie bei dem Unglück ebenfalls verletzt wurden. Der Grund dürfte die Schwingung des Drahtseils gewesen sein. Über den Grad ihrer Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt.

Gondel stürzte 8 bis 10 Meter in die Tiefe

Die Gondel dürfte aus etwa 8 bis 10 Meter Höhe abgestürzt sein, wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigt. Das Unglück dürfte zwischen den Stützen acht und neun, ungefähr bei der Hälfte der Strecke, passiert sein. Die gesamte Fahrzeit der Acherkogelbahn Gondelbahn Oetz beträgt acht Minuten. Die im Jahr 2000 errichtete Bahn fährt mit einer Geschwindigkeit von 6m/s auf einer Länge von 2.831m. Die Talstation befindet sich auf 814 Metern Seehöhe und die Bergstation auf 2.023 Metern Seehöhe.

Derzeit wird die Ursache des Unfalls noch untersucht. Laut Michaela Burger von den Bergbahnen Hochoetz waren mehrere Bäume in die Seilbahntrasse gestürzt. Eigentlich sei es höchst unwahrscheinlich, dass in so einem Fall eine Gondel abstürze. "Es müssen Sachverständige klären, wie das überhaupt passieren konnte", sagte sie gegenüber "tirol.orf".