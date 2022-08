Am Wochenende drohen wieder Mega-Staus

Auch am kommenden Wochenende erwartet der ÖAMTC auf den Transitrouten durch Österreich starken Reiseverkehr.

Richtung Süden wird es eine zweite Reisewelle aus Bayern und Baden-Württemberg geben, hier haben die Ferien ja am vergangenen Wochenende begonnen. Für viele neigt sich der Urlaub aber auch schon dem Ende zu, die Rückreise Richtung Norden wird daher immer stärker. Zwar verlegen viele Reisende ihre Urlaubsfahrt schon auf andere Wochentage, Hauptreisetage sind dennoch die Samstage.

Hauptbelastet wird nach der Einschätzung des ÖAMTC auch an diesem Wochenende wieder die Achse München - Salzburg - Villach - Karawankentunnel sein. Am vergangenen Samstag mussten hier Reisende ja speziell auf der A8 in Bayern und der A10 in Salzburg stundenlange Verzögerungen in Kauf nehmen.