An Mädchen auf Schulhof vergriffen: Polizei sucht Zeugen

Im Tiroler Bezirk Kufstein soll ein Mann sich an einem Mädchen auf dem Schulhof einer Volksschule in Kirchbichl vergriffen haben.

Ein Mann hat sich Ende Mai im Schulhof einer Volksschule in Kirchbichl im Tiroler Bezirk Kufstein offenbar einer Sechsjährigen gegenüber übergriffig verhalten. Der Unbekannte hatte das Mädchen laut Polizei angesprochen und vorgegeben, ihr etwas zeigen zu wollen. Als das Kind ablehnte, erfasste der Mann die Sechsjährige am Handgelenk und drückte sie zurück.

Ein älterer Schüler beobachtete den Vorfall und forderte den Mann auf loszulassen, worauf dieser den Schulhof verließ.

Polizei sucht Zeugen

Das Mädchen erlitt bei dem Vorfall, der sich am Vormittag des 27. Mai ereignet hatte, ein Hämatom am Handgelenk. Eine Fahndung, laufende Überwachungen am Schulhof und Überprüfungen von Personen verliefen bisher negativ, informierte die Exekutive am Dienstag. Bei dem Gesuchten soll es sich um einen älteren Mann im Pensionsalter, mit Dreitagebart und hinkendem Gang gehandelt haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke sowie einer Schildkappe. Die Polizei in Wörgl ersuchte um Hinweise.