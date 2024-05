Anschläge auf Zeugen Jehovas: Täter gefasst

Die steirische Polizei konnten den mutmaßlichen Täter im Bezirk Leibnitz festnehmen.

Nach der Bomben-Serie gegen die Zeugen Jehovas in der Steiermark konnte der mutmaßliche Täter gefasst werden. Der Mann, der für die Anschläge verantwortlich sein soll, wird derzeit verhört.

Unterdessen ist die Polizei in Graz zu einem Großeinsatz ausgerückt: Ein verdächtiger Gegenstand, der möglicherweise Sprengstoff enthält, wurde in die Elisabethstraße gefunden. Entschärfungsdienst sowie Spezialfahrzeuge und Roboter wurden zum Einsatz gerufen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Auf der Elisabethstraße sowie der Leonhardstraße, Leechgasse und Rembrandtgasse wurden Straßensperren eingerichtet, so die Polizei über X (vormals Twitter). Ein Zusammenhang mit der Bombenserie rund um die Zeugen Jehovas ist möglich.

Weitere Infos folgen