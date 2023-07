Anschlag auf Kärntner Polizei-Zentrale geplant

In einem Brief warnte eine bislang unbekannte Person, dass eine Gruppe einen Anschlag auf die Kärntner Landespolizeidirektion geplant habe.

Aufregung herrschte vergangene Woche bei der Landespolizeidirektion Kärnten: Ein Unbekannter hatte per Brief die LPD Kärnten vor einem Anschlag auf die Polizei-Zentrale von "gewissen Leuten" gewarnt, wie Polizeisprecher Mario Nemetz gegenüber oe24 berichtet. Die Polizei erhöhte die Sicherheitsmaßnahmen mit erhöhtem Raumschutz und Bewachung außerhalb des Gebäudes. Es habe sich um eine unspezifische Bedrohungslage gehandelt, so Nemetz. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hat nun den Akt übernommen, so der Polizeisprecher.

Es ist zwar nichts passiert, aber dennoch wird intensiv ermittelt. Die Ermittler versuchen nun den anonymen Verfasser des Schreibens ausfindig zu machen, um herauszufinden, was genau hinter dem Warnbrief steckt und was der Schreiber damit bezweckte.

In das LPD-Gebäude selbst gelange man ohne Kontrolle sowieso nicht, erklärt Nemetz. Jeder, der in das Gebäude will, muss durch eine Sicherheitsschleuse.