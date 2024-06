Asylwerber prügelte Mann mit Gürtel ins Spital

In Niederösterreich spielten sich am gestrigen Freitag unfassbaren Szenen ab: Erst soll ein Asylbewerber zwei Mädchen sexuell belästig haben, dann prügelte er einen Mann mit einem Gürtel (!) ins Spital.

Es handelt sich um einen 35-jährigen Afghanen, der Asylbewerber ist. Er soll zwei Mädchen auf das Schlimmste sexuell belästigt haben und auch einen Mann so schwer mit einem Gürtel verprügelt haben, dass dieser massive Kopfverletzungen erlitt und ins Spital musste.

Unfassbare Gewalt

Die Tat soll sich am Freitag gegen 21.00 Uhr ereignet haben. Es geschah in Horn (NÖ). Polizei und Rettung wurden auf den Kirchplatz gerufen, weil einem Mann die Spitze einer Gürtelschnalle im Kopf steckte. Der Afghane soll sie ihm wie ein Dompteur in den Kopf gehämmert haben - mit wüsten Peitschenhieben. Das Opfer musste mit dem Notarzthubschrauber sofort abgeflogen werden.

Lange Akte

Auch zwei weitere Personen soll der Asylwerber verletzt haben. Die genauen Hintergründe des Streits sind noch unklar. Wahrscheinlich steht die Tat im Zusammenhang mit einem sexuellen Übergriff eine Woche zuvor im Horner Stadtsee. Das bestätigte die Polizei gegenüber Medien. Der Afghane soll ein 14- und ein 15-jähriges Mädchen unsittlich berührt haben. Nach dem Vorfall wurde der Mann vorübergehend festgenommen, allerdings wieder frei gelassen. Schon zuvor hatte er in der Asylwerberunterkunft randaliert. Er soll unter anderem eine Tür eingetreten haben.