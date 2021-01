Gerade noch mal gut ist die Geschichte für zwei Hunde ausgegangen.

Bei einer Verkehrskontrolle in Hörbranz (V) ging der Autobahnpolizei ein Lenker (38) ins Netz, der einen Welpen nach Lustenau transportieren wollte: Der 38-jährige Rumäne war seit 15 Stunden unterwegs und hatte eine Hundebox im Kofferraum, in der sich ein Cocker-Spaniel-Welpe befand.

Kein Futter oder Wasser

In der Box waren ­weder Futter noch Wasser. Zudem fehlten Transport- und Zulassungspapiere, Impfung und Chip. Polizisten brachten den dehydrierten Hund ins Tierheim, der Fahrer wurde angezeigt.

Mischling

Mischling Rocki einfach ausgesetzt. Jetzt sucht er neues liebevolles Zuhause.

Noch trauriger ist das Schicksal eines Mischlings, den sein Besitzer in der Nacht auf Freitag an eine Wohnungstür in Wien-Floridsdorf band. Mit einem Zettel, auf dem zu lesen stand: „Der Hund ist sehr liebvoll und braucht viel Aufmerksamkeit.“ Der Rüde kam im Tierquartier unter. Hier stellte man fest, dass er eine Entzündung auf der Schnauze hat. Möglicherweise wurde er deshalb weggegeben. Rocki wird derzeit auf der VetUni medizinisch versorgt.