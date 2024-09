Auswandern aus Österreich: So geht's

Wenn Sie Österreich den Rücken kehren wollen, erfahren Sie hier, wie das geht.

Viele Menschen zieht es Weg aus Österreich. Aber man packt nicht einfach die Koffer, zieht in ein anderes Land und fängt dort ein neues Leben an. Das ist eine wichtige Entscheidung, die lange überlegt sein will. Die Seite "Auswandertips" hat eine Checkliste für Auswanderer erstellt:

Sprache

Die Sprache ist das Wichtigste. Wer die Sprache seines neuen Landes spricht, hat bereits die wichtigste Hürde gemeistert.

Viele Auswanderungen scheitern an den Einreisebestimmungen des neuen Landes (Bsp.: Green Card in den USA)

Es ist wichtig, sich bei Behördengängen so gut wie möglich ausweisen zu können. Neben Pass und Personalausweis sind auch alle anderen Dokumente (Geburtsurkunde, usw.) ratsam.

Oft haben anderen Länder höhere Lebenserhaltungskosten. Unbedingt vorher checken, ob man sich das Auswandern auch leisten kann.

Erkundigen Sie sich nach Impfungen usw.. Seien Sie darauf eingestellt, dass die medizinische Versorgung nicht überall so gut ist, wie Sie es aus Österreich gewohnt sind.

Manche machen ihre alten Güter zu Geld und starten völlig neu, andere nehmen alte Möbel mit.

Es ist natürlich von Vorteil, wenn man bereits vor dem Auswandern einen Job in seiner neuen Heimat hat.

Mehr Tipps zum Thema Auswandern finden Sie auf auswandertips.com