Auto bei Horror-Crash mehrere hundert Meter in Bach geschleudert

Bei einem schweren Gegenverkehrsunfall in Buch in Tirol (Bez. Schwaz) mit drei Fahrzeugen sind am Samstag vier Personen verletzt worden, mindestens zwei davon schwer.

Bei einem missglückten Überholmanöver prallten zunächst die Autos eines 61-Jährigen und einer 63-Jährigen gegeneinander, ehe der Wagen der Frau mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 53-Jährigen kollidierte. Diese beiden Pkw wurden in eine Wiese geschleudert, das Auto des 61-Jährigen landete in einem Bachbett. © ZOOM.Tirol × Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 18.40 Uhr auf der Tiroler Straße (B171). Ob der 61-Jährige die 63-Jährige - beide waren in Richtung Buch unterwegs - überholt hat oder umgekehrt, stand vorerst nicht fest. Die 53-Jährige, die ihre auf dem Beifahrersitz befindliche 79-jährige Mutter chauffierte, versuchte noch vergeblich auszuweichen, indem sie ihr Auto an den äußerst rechten Fahrbahnrand gegen die Leitschiene lenkte. © ZOOM.Tirol × Beim Zusammenstoß mit der 63-Jährigen wurde der Pkw des 61-Jährigen mehrere hundert Meter weit in ein Bachbett und auf das Dach katapultiert. Die 63-Jährige musste per Bergeschere aus dem Fahrzeugwrack befreit werden, sie wurde per Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die anderen drei Beteiligten wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Die stark beschädigten, nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden zur Klärung des Unfallhergangs auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.