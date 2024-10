Auto entzwei gerissen - 18-Jähriger starb bei Horror-Crash

Um dreiviertel eins nach Mitternacht überschlag sich ein Audi A 6 aus noch nicht geklärter Ursache auf der Landstraße bei Matzles - der junge Lenker, der gegen zwei Feldzufahrten krachte, starb noch an der Unfallstelle.

NÖ. Der schreckliche Verkehrsunfall ereignete sich auf der Landesstraße 60 von Dietmanns kommend in Richtung Waidhofen/Thaya. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich kam ein 18-jähriger einheimischer Pkw-Lenker ums Leben. Er war mit seinem Auto in der Ortschaft Matzles der Waldviertler Bezirksstadt von der Fahrbahn der L60 geraten, überfuhr zwei Leitpflöcke und ein Verkehrsschild. Danach krachte der Wagen frontal gegen zwei Feldzufahrten.

© FF Waidhofen an der ×

© FF Waidhofen an der ×

Der Audi kam schwer beschädigt seitlich auf der Fahrerseite in einer Wiese zum Stillstand. Der Motorblock und der linke Vorderreifen wurden durch die Wucht des Aufpralles aus dem Fahrzeug gerissen und meterweit in die umliegende Wiese geschleudert. Der Audi dürfte sich laut Polizei mehrmals überschlagen haben. Der Pkw des jungen Mannes wurde stark beschädigt und kam seitlich auf der Fahrerseite in einer Wiese zum Stillstand, berichtete die FF Waidhofen a.d. Thaya.

Nach Sicherung des Unfallwagens und Ausleuchten der Einsatzstelle wurde von der Feuerwehren Waidhofen und Dietmanns eine Zugangsöffnung über die Beifahrerseite geschaffen. Nach einer weiteren Lageerkundung wurde entschieden, das Fahrzeug vorsichtig auf das Dach zu drehen, damit die Personenbergung über die Fahrerseite durchgeführt werden konnte. Dafür wurde nochmals ein hydraulisches Rettungsgerät eingesetzt, bevor der Insasse mittels Spineboard aus dem Unfallwrack geborgen werden konnte. Leider war der Geborgene bereits verstorben.