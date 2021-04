Bei einem Fahrzeugüberschlag in Wörgl sind am Samstagmorgen zwei junge Menschen verletzt worden. Der Unfall führte auch zu einem kurzfristigen Stromausfall.

Eine 20-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann sind am Samstagmorgen in Wörgl mit dem Auto in einer Linkskurve von der Wildschönauer Landesstraße L3 abgekommen und etwa 50 Meter weit über eine steile Böschung abgestürzt. Beide wurden verletzt.

Stromausfall

Der Unfall hatte einen kleinräumigen Stromausfall im Ortsteil Hennersberg zur Folge, da das Auto einen Elektroverteilerkasten durchschlug. Der Pkw war gegen 8.25 Uhr in einer Linkskurve von der Wildschönauer Landesstraße abgekommen und etwa 50 Meter über eine steile Böschung abgestürzt. Dabei überschlug sich das Fahrzeug.

Zwei Verletzte

Die 20-Jährige und der 21-Jährige Insassen des Wagens wollten der Polizei bisher nicht sagen, wer das Auto gelenkt hatte. Die Beiden wurden von der Rettung in das Kufsteiner Krankenhaus verbracht. Über die Schwere ihrer Verletzungen ist nichts Näheres bekannt. Die Feuerwehr Wörgl war mit etwa 20 Mann angerückt und barg den demolierten Wagen mittels Seilwinde.