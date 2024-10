Autofahrerin brutal ausgeraubt - Duo geschnappt

Nach einem schweren Raub in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg), bei dem eine 27-Jährige in ihrem Pkw überfallen, ausgeraubt und verletzte worden war, konnten die Angreifer ausgeforscht werden.

Bgld. Das Opfer war am Mittwoch vergangener Woche in ihrem Auto überfallen worden. Ein Mann bedrohte sie bei der offenen Fahrertür mit einem Messer und schlug ihren Kopf gegen das Lenkrad. Ein Zweiter soll vom Beifahrersitz ihre Handtasche, in der sich mehr als 10.000 Euro befunden hatte, geraubt haben. Anschließend gelang ihnen die Flucht.

Durch die umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Burgenland wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt eine Hausdurchsuchung im Bezirk Mattersburg erwirkt. Bei diesem Einsatz eine Woche später in den Donnerstag-Morgenstunden konnten zwei österreichische Männer, die im dringenden Verdacht stehen den Raub an einer 27-jährigen Frau durchgeführt zu haben, festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen des Landeskriminalamtes laufen auf Hochtouren. Unklar ist, ob die Täter die Frau kannten bzw. warum sie wussten, dass sie - am Parkplatz eines Einkaufszentrums stehend - so viel Bargeld bei sich hatte.