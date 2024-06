Bankomat in der Nacht von Bande gesprengt

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es erneut zu einer Bankomatsprengung - diesmal in Windhaag bei Freistadt. Anwohner wurden aus dem Schlaf gerissen.

OÖ. Eine Bande soll in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 3 Uhr einen Bankomat in Windhaag bei Freistadt hochgejagt haben. Die Täter, die wohl mit einem Auto zur kleinen Raiffeisen-Filiale gekommen waren, flüchteten anschließend mit Beute in unbekannter Höhe. Weitere Ermittlungen laufen. Auf Fotos ist zu sehen: eine völlig zerstörte Auslagenscheibe, die Spurensicherung der Polizei geht ihrer Arbeit akribisch nach. Nachbarn wundern sich, dass die Polizei offiziell bisher noch nichts bekannt gegeben hat.

Kriminelle bekommen Top-Ausbildung

Es ist nicht das erste Mal, dass im Mühlviertel ein Bankomat in die Luft ging. Für die Täter ist Oberösterreich attraktiv, da organisierte Gruppierungen versuchen Ballungsräume zu meiden. Außerdem spielen Fluchtwege, Autobahn und Grenznähe eine entscheidende Rolle. In den Jahren 2022 und 2023 verzeichnete die Gegend mehrerer solcher Vorfälle.

Hinter den Coups steckte damals eine mafiös aufgebaute Struktur aus den Niederlanden. Diese rekrutiert junge Leute - meist mit marokkanischen Wurzeln - und bildet sie richtiggehend in Trainingslagern, wo sie auch an Übungsgeräten trainieren können, aus. Werden sie geschnappt, stehen die nächsten schon bereit.