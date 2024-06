Syrer (14) raubte Teenies am Praterstern aus

Der mutmaßliche Räuber ist erst 14 Jahre alt.

Zwei Teenager im Alter von 14 und 15 Jahren wurden gestern Nachmittag am Praterstern von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen. Da sich alle flüchtig kannten, grüßten sie sich gegenseitig. Es kam zu einem Gespräch, wobei ein Syrer (14) plötzlich auf den 14-Jährigen einschlug und Geld forderte. Danach soll der Angreifer dem Opfer das Handy aus der Hosentasche gerissen haben.

14-Jähriger vorläufig festgenommen

Die beiden Teenies konnten schließlich flüchten und die Polizei alarmieren. Da der erst 14-jährige Angreifer seinen Standort in den sozialen Medien teilte, konnten die Beamten ihn kurze Zeit später am Stephansplatz anhalten. Der erst 14-Jährige wurde wegen des Verdachtes des versuchten Raubes vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige war in seiner Einvernahme nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 14-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.