Barrierefreiheit und Inklusion in Österreichs Museen

Die Neuauflage des „Museums Guide inklusiv“ gibt einen Überblick über die Angebote zu Barrierefreiheit und Inklusion von Österreichs Museen. Herausgeberin Doris Rothauer schrieb mit diesem Werk eine internationale Barrierefreiheits- und Inklusionsgeschichte.

Der „Museums Guide inklusiv 2025“ ist eine Kooperation von medianet, Essl Foundation und ICOM Österreich. Als vor zwei Jahren die Erstausgabe des Museums Guide inklusiv erschien, sind rund 130 Museen der Einladung von ICOM Österreich gefolgt, ihre Informationen zur Barrierefreiheit und zu inklusiven Vermittlungsangeboten zur Verfügung zu stellen.

Heuer, in der zweiten erweiterten Auflage sind bereits 160 Museen vertreten. Ein schöner Erfolg, der belegt, wie ernst das Thema von der heimischen Museumslandschaft genommen wird.

War man bisher auf der Suche nach Angeboten zu Barrierefreiheit und Inklusion, konnte man mühevoll im Web recherchieren oder direkt im Museum anrufen. Nun trägt der Museums Guide inklusiv, gut strukturiert und barrierefrei aufbereitet, das diesbezügliche Angebot zusammen.

Präsentation des Museum Guides inklusive: Martin Essl (Gründer Essl Foundation und Zero Project), Johanna Schwanberg (Präsidentin ICOM Österreich), Doris Rothauer (Autorin Museums Guide inklusiv), Daniele Marano (Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs (v .l. n. r.) © Juhasz ×

Angebote für Zielgruppen bekanntmachen

Einige Museen bieten ein vielfältiges Programm an, das speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen abgestimmt ist. Andere konzentrieren sich derzeit hauptsächlich darauf, die barrierefreie physische Zugänglichkeit für alle Besucher zu gewährleisten. Ein zentrales Problem besteht jedoch darin, dass diese Angebote innerhalb der Zielgruppe oft kaum bekannt sind. Die herkömmlichen Kommunikationskanäle der Museen reichen nicht aus, um diese Informationen effektiv zu verbreiten. Bislang fehlte eine zentrale Informationsquelle, die die spezifischen Angebote aller Museen bündelt und einen umfassenden Überblick über inklusive Einrichtungen bietet. Genau diese Lücke soll der vorliegende Guide schließen.

Keine Rankings oder Bewertungen – Information in drei Kategorien

Die Informationen zur physischen Barrierefreiheit reichen vom barrierefreien Eingang über die barrierefreie Zugänglichkeit aller Bereiche im Haus, der Verfügbarkeit barrierefreier WCs, taktiler Orientierungshilfen, Sitzmöglichkeiten in den Ausstellungsräumen bis hin zum Verleih von Rollstühlen oder Rollatoren.

Die barrierefreie Gestaltung von Informationen und Inhalten bezieht sich darauf, wieweit auf unterschiedlichste Beeinträchtigungen in der Aufbereitung und Vermittlung von Informationen und Inhalten eingegangen wird. Hier reicht die Bandbreite von leichter oder einfacher Sprache über Gebärdensprache, Brailleschrift und andere taktile Hilfsmittel bis hin zu Audio- und Multimediaguides. Bei den Spezialangeboten, wie etwa Führungen und Workshops, wird nach Eignung für Menschen mit Hör-, Seh-, Sprach-, Lern- oder anderen intellektuellen Beeinträchtigungen sowie für Menschen mit Demenz unterschieden.

Erhältlich ist der Museums Guide inklusive im gut sortierten Buchhandel, den österreichischen Museen und den Tabak-Trafiken Österreichs.

ISBN: 978-3-903254-75-6

Preis: 14,90 Euro

Verlag: MN-Anzeigenservice GmbH

Die Online-Version www.museumsguide.net wird laufend um redaktionelle Berichte ergänzt und ist auf Deutsch und Englisch abrufbar.