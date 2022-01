Behörde schließt "Take Five": Das sagt Martin Ho

Riesenwirbel um den legendären Nachtklub Take Five. Multigastronom Martin Ho musste wieder schließen.

Das Take Five im Zentrum von Kitz steht seit Jahrzehnten für Jetset-Partys. Zuletzt übernahm der Wiener Szenegastronom Martin Ho den legendären Edel-Club: „Eine unwiderstehliche Chance“, so Ho über die Pacht des Party-Hotspots im Herzen der Skistadt durch seine DOTS Group. Kurz-Freund Ho betreibt in Wien mehrere Lokale (Pratersauna, VIE i PEE, DOTS – The Hidden Club, X Club, G.O.A.T. Club, KHK).



Gleich nach der Eröffnung am 27. Dezember war das frisch renovierte Take Five brechend voll. Feierwütige dicht an dicht, trotz 2G und scharfer Corona-Regeln. Fotos und Videos von wilden Partyexzessen am Tag vor Silvester machten in den sozialen Medien die Runde. Die Bilder landeten wohl auch auf dem Tisch der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel.



Die ganze Story lesen Sie HIER mit dem oe24pus-Abo. Jetzt anmelden!