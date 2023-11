Bei Selfie? Österreicher starb in Rom bei Sturz von Tiber-Brücke

Der 23-Jährige stürzte am Montag rund zwölf Meter in die Tiefe und landete auf einer Zementplatte am Kai. Der junge Österreicher war auf der Stelle tot.

Ein 23-jähriger Österreicher ist von einer Tiber-Brücke im Zentrum von Rom in den Tod gestürzt. Nach einem Absturz über etwa zwölf Meter am Montagnachmittag landete er auf einer Zementplatte am Kai und war sofort tot. Dutzende Touristen vor Ort Der Sturz ereignete sich vor den Augen von Dutzenden Touristen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Brücke befanden. Der Alarm wurde von einem Zeugen ausgelöst, der die Leiche des Mannes am Ufer der Tiberinsel gesehen hatte. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Nicht ausgeschlossen wird, dass der Österreicher beim Versuch, ein Selfie zu machen, von der Brücke abgestürzt sei. Aus welcher Region in Österreich der Mann stammte, wurde nicht bekanntgegeben.