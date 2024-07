Beifahrer von Amok-Raser (23) flehte: "Ich will hier raus!"

Nach einem Blechschaden um 2 Uhr in der Früh in Favoriten ging im Hotspot-Bezirk wieder einmal rund. Ein Wiener mit arabischen Wurzeln versuchte sich als "Rennfahrer", um der Polizei zu entkommen, scheiterte aber mit einem Crash in einer Baustelle. Blass wie der Tod: sein Beifahrer.

Wien. Es war in der Nacht auf Sonntag gegen 1.45 Uhr, als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten auf den Autofahrer aufmerksam wurden, der nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden im Bereich der Quellenstraße die Flucht ergriffen hatte. Als der BMW auf die Triester Straße abbog, ignorierte der Lenker gleich zwei rote Ampeln und gefährdete mehrere nächtliche Fußgänger gefährdete. Daraufhin versuchte die Streifenbesatzung, den Davonraser anzuhalten. Räuber bedroht Verkäufer in Geschäftslokal mit Schusswaffe

Raser donnert mit 116 km/h durch 30er-Zone in Wien

Schäferhund biss Polizisten: Rüde erschossen Der junge Mann am Steuer ignorierte allerdings sämtliche Anhaltezeichen und setzte seine Fast & Furios-Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit und ruckartigen Fahrstreifenwechseln fort. Rote Ampeln und Sperrlinien missachtete der Verdächtige grundsätzlich, andere Verkehrsteilnehmer waren für ihn Luft. © LPD Wien Eine Kollision im Zuge einer Straßensperre mit mehreren Streifenwagen soll nur knapp verhindert worden sein. Erst der Crash im Bereich der Unterführung Matzleinsdorfer Platz, derzeit ein Baustellenbereich, stoppte den Raser, nachdem er in ein Baustellengitter krachte. Mehrere Bauarbeiter konnten sich im letzten Moment vor dem herannahen BMW in Sicherheit bringen. Der 23-jährige Lenker (das Auto ist auf seine Mutter angemeldet) wurde anschließend festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Sein 25-jährige Beifahrer gab an, ihn mehrmals zum Anhalten aufgefordert zu haben, weil er aussteigen wollt: "Ich schrie ihn an: Ich will hier raus!" Eine Alkohol- oder Suchtgiftbeeinträchtigung wurde beim Lenker nicht festgestellt. Der Amokfahrer wird wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, vorsätzlicher Gemeingefährdung, Gefährdung der körperlichen Sicherheit, Sachbeschädigung und Freiheitsentziehung angezeigt.