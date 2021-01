2021 gibt es eine große Neuheit am Eis-Markt und diese hat es wirklich in sich.

Das gab es wirklich noch nie: Ein köstliches Ben & Jerry’s Cookie Dough Eis in der Hand während man mit Freunden am Handy spricht, den Hund an der Leine ausführt oder beim Spaziergang Händchen hält. All das und noch viel mehr ist jetzt möglich mit dem neuen Ben & Jerry’s Cookie Dough Peace Pop am Stiel zum 30. Geburtstag von Cookie Dough.

Das kann das neue Eis!

Diese Ben & Jerry’s Neuheit wird alle Ben & Jerry’s Fanherzen höherschlagen lassen und zum Feiern des 30. Geburtstag der Ben & Jerry’s Lieblingssorte Cookie Dough einladen: Cremiges Fairtrade-Vanilleeis mit Schokoladensplittern und einem friedensförmigen, vom Keksteig inspirierten Kern, eingetaucht in einen weichen Schokoladenüberzug und liebevoll auf einen Stiel gesetzt, um ihn überall hin mitzunehmen.





© oe24

Die Ben & Jerry’s Flavor Guru Josine Nohlmans spricht mit Begeisterung von der neuesten Kreation: „Wir wissen, dass die Menschen ganz verrückt nach unserem Keksteig („Cookie Dough“) sind und ihn manchmal sogar mehr lieben als ihr eigenes Haustier. Also haben wir ihn neu erfunden und nun muss niemand mehr ohne ihn das Haus verlassen. Jetzt kann man seinen Hund ausführen und dabei ein köstliches Ben & Jerry's Cookie Dough Peace Pop genießen.

Ab wann wird es das neue Eis geben?

Der neue Ben & Jerry’s Cookie Dough Peace Pop (80 ml) ist ab Mitte Februar 2021 zu einem UVP von 2,20 Euro als Einzelpackung und um 5,49 Euro in der 3er-Vorratspackung (3 x 80 ml) im Handel erhältlich.