Bergsteiger (20) vor den Augen der Eltern abgestürzt – tot

Ein 20-jähriger Österreicher ist in den norditalienischen Bergen tödlich verunglückt.

Belluno/Wien. Ein österreichischer Bergsteiger ist am Donnerstagnachmittag bei einem Sturz von der Cima Grande di Lavaredo in der Dolomiten-Gegend von Belluno in Norditalien ums Leben gekommen. Der 20-Jährige war mit seinen Eltern auf 2.600 Meter Höhe unterwegs, als er etwa 50 Meter in die Tiefe stürzte und sich in einem Seil verfing, wie die Alpinrettung gegenüber der APA bestätigte. Die Eltern schlugen Alarm.

Ein Hubschrauber der Alpinrettung startete aus der Ortschaft Pieve di Cadore und landete in der Nähe des Unglücksorts. Das Rettungsteam barg die Leiche des Bergsteigers, nahm die geschockten Eltern an Bord und brachte sie ins Tal. Über die nähere Herkunft des Toten gab es keine Angaben.