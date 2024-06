Berliner Paar auf Hochzeitsreise geriet in Bergnot

Die Hochzeitsreise eines frisch vermählten Paares aus Berlin in Tirol verlief nicht ganz wie gewünscht - bei einer Bergwanderung in für die beiden zunächst noch romantischen Höhen gerieten sie (in kurzen Hosen und Turnschuhen) auf knapp 2.00 Meter in ein Schneefeld.

Tirol. Wie jetzt bekannt wurde, musste am Mittwoch ein Urlauberpaar auf dem Kellerjoch (Bezirk Schwaz) von der Bergrettung geborgen werden. Wegen der Schneeverhältnisse war es in alpine Notlage geraten.

Das Ehepaar aus Deutschland, das oe24-Infos zufolge kürzlich geheiratet hatte und den Honeymoon eher alpin anlegte, war zur Mittagszeit mit mäßig geeigneter Wanderausrüstung im Zillertal von der Bergstation Spieljoch kommend südseitig auf das Kellerjoch aufgestiegen. Beim Abstieg trauten sich der 34-Jährige und Frau (33) laut Polizei aufgrund mehrerer Schneefelder und dem steilen sowie ausgesetzten Geländes nicht mehr vor oder zurück und setzten einen Notruf ab. Neun Einsatzkräfte der Bergrettung Schwaz stiegen zu dem Brautpaar auf und sicherten die beiden. Das Ehepaar wurde von der Bergrettung 220 Meter über den harten Schnee abgeseilt und ins Tal begleitet. Beide blieben unverletzt. Für die nächsten Tage is wieder mehr Kuscheln im warmen Hotelzimmer angesagt.... Bergretter-Warnung vor Altschnee Einmal mehr warnen Alpin-Experten vor den nach wie vor winterlichen Verhältnissen auf den Bergen. Es wird empfohlen, die aktuellen Bedingungen im Auge zu behalten und Touren mit geeigneter Ausrüstung genau zu planen - unterhalb der Waldgrenze bzw. in Höhenlagen ab 1.800 Meter ist weiterhin mit Schnee zu rechnen.